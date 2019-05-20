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20 мая 2019, понедельник, 15:36 125
Финансы 2019-05-20T15:39:13+03:00
Українські Новини
Сегодня - предельный срок уплаты налогов и сборов, - ГФС

Сегодня - предельный срок уплаты налогов и сборов, - ГФС

ГФС. Фото: kolomyya
ГФС. Фото: kolomyya

Государственная фискальная служба напоминает, что предельный срок уплаты ряда налогов и сборов - 20 мая.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

20 мая последний день уплаты следующих налогов и сборов: налог на прибыль предприятий за 1-й квартал 2019 года; налог на добавленную стоимость за 1-й квартал; единый налог третьей группы - юридическими лицами за 1-й квартал; авансовые взносы по единому налогу физлицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения I и II групп; единый налог плательщиками III группы, по результатам деклараций, поданных за 1-й квартал; часть чистой прибыли государственными унитарными предприятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1-й квартал; единый взнос, начисленный за предыдущий календарный месяц работодателями за наемных работников; рентная плата за специальное использование лесных ресурсов за 1-й квартал; рентная плата за специальное использование воды за 1-й квартал; рентная плата за пользование недрами без рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за 1-й квартал; туристический сбор за 1-й квартал; сбор за места для парковки транспортных средств за 1-й квартал; экологический налог за 1-й квартал.

Как сообщали Українські Новини, количество миллионеров за год перевалило за пять тысяч: самому старшему - почти 100 лет.

Также ГФС предупредила о серьезном ужесточении штрафных санкций за нерастаможенные "евробляхи".

Тем временем поступления соцвзносов в госбюджет выросли на четверть.

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