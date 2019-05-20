МВС нарахувало 3 тисячі людей, які прийшли подивитися на інавгурацію Зеленського

За процесом інавгурації Президента Володимира Зеленського на площі біля будівлі Верховної Ради спостерігали близько 3 тис. чоловік.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні наголошується, що 3,5 тис. правоохоронців забезпечували порядок в Києві під час інавгурації Президента.\r\nПорушень правопорядку не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.\r\nРаніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.\r\nТим часом, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.