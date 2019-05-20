МВС нарахувало 3 тисячі людей, які прийшли подивитися на інавгурацію Зеленського

За процесом інавгурації Президента Володимира Зеленського на площі біля будівлі Верховної Ради спостерігали близько 3 тис. чоловік.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що 3,5 тис. правоохоронців забезпечували порядок в Києві під час інавгурації Президента.

Порушень правопорядку не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Раніше Зеленського люди біля Верховної Ради зустріли оваціями перед інавгурацією.

Тим часом, силовики перейшли на посилений режим в понеділок.