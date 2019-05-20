Неизвестный сообщил о минировании ТЦ, 4 домов и 3 несуществующих отелей во Львове

Неизвестный 20 мая сообщил о минировании торгового центра, 4 жилых домов и 3 несуществующих отелей во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nСообщение поступило на электронную почту Главного управления Национального полиции во Львовской области.\r\nВ частности он сообщил что заминирован ТЦ на ул. Стрыйской в селе Сокольники в пригороде Львова и жилые дома на ул. Зеленая, Мушака, Мулярская и Летняя.\r\nТакже аноним заявил о минировании отелей на ул. Поворотникова, Маковского и Фрунзе.\r\nОднако ни таки отелей, ни таких улиц во Львове не существует.\r\nНа место события выехали взрывотехники, ведутся поиски взрывчатки.\r\nКак сообщали Українські Новини, полиция задержала заявившего о минировании объекта львовянина во время совершения звонка.