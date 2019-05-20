Неизвестный сообщил о минировании ТЦ, 4 домов и 3 несуществующих отелей во Львове

Неизвестный 20 мая сообщил о минировании торгового центра, 4 жилых домов и 3 несуществующих отелей во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Сообщение поступило на электронную почту Главного управления Национального полиции во Львовской области.

В частности он сообщил что заминирован ТЦ на ул. Стрыйской в селе Сокольники в пригороде Львова и жилые дома на ул. Зеленая, Мушака, Мулярская и Летняя.

Также аноним заявил о минировании отелей на ул. Поворотникова, Маковского и Фрунзе.

Однако ни таки отелей, ни таких улиц во Львове не существует.

На место события выехали взрывотехники, ведутся поиски взрывчатки.

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала заявившего о минировании объекта львовянина во время совершения звонка.