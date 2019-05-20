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20 мая 2019, понедельник, 12:37 1353
Политика 2019-05-22T11:46:30+03:00
Українські Новини
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой

Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой

Парубий Андрей. Фото: портал
Парубий Андрей. Фото: портал "Рада"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал инаугурацию Президента Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая, веселой. Об этом сообщает 112.

"Спасибо за участие в торжественном заседании. Было весело. Спасибо президенту Украины за участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины", - сказал Парубий.

Отмечается, что перед этим спикер парламента поблагодарил присутствующих на инаугурации гостей и объявил торжественное заседание Рады по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом закрытым.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский официально стал Президентом.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

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