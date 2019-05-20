Парубій назвав інавгурацію Зеленського веселою

Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав інавгурацію Президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня, веселою. Про це повідомляє 112.

"Дякую за участь в урочистому засіданні. Було весело. Дякую президентові України за участь в урочистому засіданні Верховної Ради України", - сказав Парубій.

Зазначається, що перед цим спікер парламенту подякував присутнім на інавгурації гостей і оголосив урочисте засідання Ради з нагоди складення присяги українському народові новообраним президентом закритим.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.