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20 травня 2019, понеділок, 12:37 44
Політика 2019-05-20T14:45:04+03:00
Українські Новини
Парубій назвав інавгурацію Зеленського веселою

Парубій назвав інавгурацію Зеленського веселою

Парубій Андрій. Фото: портал
Парубій Андрій. Фото: портал "Рада"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав інавгурацію Президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня, веселою. Про це повідомляє 112.

"Дякую за участь в урочистому засіданні. Було весело. Дякую президентові України за участь в урочистому засіданні Верховної Ради України", - сказав Парубій.

Зазначається, що перед цим спікер парламенту подякував присутнім на інавгурації гостей і оголосив урочисте засідання Ради з нагоди складення присяги українському народові новообраним президентом закритим.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.

Тим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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