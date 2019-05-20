Сайт АП оновили під Президента Зеленського

Сьогодні, 20 травня, після інавгурації Президента Володимира Зеленського, був оновлений офіційний сайт Президента України, передають Українські Новини.\r\nТак, на сайті розміщена інформація про проголошення присяги новим президентом.\r\nСкріншот: president.gоv.іа\/ru\r\nКрім того, на сайті Президента опублікована біографія Зеленського.\r\nЗазначимо, що інформації про першу леді на сайті поки немає.\r\nТакож на сайті розміщені новини і про попереднього президента - Петра Порошенка. Зокрема, опубліковано його звернення до співгромадян у зв'язку з відходом з посади.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський офіційно став Президентом.\r\nТим часом, Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.