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20 мая 2019, понедельник, 12:15 799
Судебная власть 2019-05-22T04:00:33+03:00
Українські Новини
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд намерен начать рассматривать апелляцию на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу 13 июня.

Об этом говорится в расписании дел на сайте суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в период января - марта текущего года суд получил 6 апелляций адвокатов осужденного.

5 марта дело было возвращено в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснения приговора.

20 марта суд первой инстанции отказался разъяснять приговор и исправлять описки, на которые указала защита Януковича.

Это постановление суда также было обжаловано адвокатами.

Тем не менее, суд оставил жалобу без рассмотрения.

В итоге, 17 мая Апелляционный суд назначил дело к рассмотрению.

Процесс начнется 13 июня в 10:00.

Апелляция на приговор будет рассмотрена коллегией судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Как сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Защита экс-Президента просила суд оправдать его.

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