Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд намерен начать рассматривать апелляцию на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу 13 июня.

Об этом говорится в расписании дел на сайте суда, передают Українськi Новини.

Указано, что в период января - марта текущего года суд получил 6 апелляций адвокатов осужденного.

5 марта дело было возвращено в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснения приговора.

20 марта суд первой инстанции отказался разъяснять приговор и исправлять описки, на которые указала защита Януковича.

Это постановление суда также было обжаловано адвокатами.

Тем не менее, суд оставил жалобу без рассмотрения.

В итоге, 17 мая Апелляционный суд назначил дело к рассмотрению.

Процесс начнется 13 июня в 10:00.

Апелляция на приговор будет рассмотрена коллегией судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Как сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Экс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Прокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Защита экс-Президента просила суд оправдать его.