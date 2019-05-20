Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд намерен начать рассматривать апелляцию на приговор бывшему Президенту Виктору Януковичу 13 июня.\r\nОб этом говорится в расписании дел на сайте суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что в период января - марта текущего года суд получил 6 апелляций адвокатов осужденного.\r\n5 марта дело было возвращено в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснения приговора.\r\n20 марта суд первой инстанции отказался разъяснять приговор и исправлять описки, на которые указала защита Януковича.\r\nЭто постановление суда также было обжаловано адвокатами.\r\nТем не менее, суд оставил жалобу без рассмотрения.\r\nВ итоге, 17 мая Апелляционный суд назначил дело к рассмотрению.\r\nПроцесс начнется 13 июня в 10:00.\r\nАпелляция на приговор будет рассмотрена коллегией судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, ивана Мосьондза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.\r\nСогласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.\r\nЭкс-Президент оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.\r\nПрокуратура просила суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.\r\nЗащита экс-Президента просила суд оправдать его.