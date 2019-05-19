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19 травня 2019, неділя, 22:24 28
Зовнішня політика 2019-05-19T23:45:01+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив Марчука з посади представника України в ТКГ

Порошенко звільнив Марчука з посади представника України в ТКГ

Євген Марчук. Фото: Yevgenij Marchuk/Facebook
Євген Марчук. Фото: Yevgenij Marchuk/Facebook

Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в Тристоронньої контактній групі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).

Про це йдеться в розпорядженні №51 від 19 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов'язків представляти Україну в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в ньому.

Також сам Марчук повідомив про завершення діяльності на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Друзі, повинен повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність в Мінському процесі", - написав Марчук.

Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада 2018 новим представником України в ТКГ став перший голова СБУ Марчук.

Також перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Герщенко вирішила скласти повноваження представника України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях (Україна, Росія, Організація з безпеки і співробітництва в Європі) та уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Тим часом завтра, 20 травня, відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.

Більше новин про: ТКГ Мирне врегулювання звільнення Тристороння контактна група Євген Марчук Петро Порошенко

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