Порошенко звільнив Марчука з посади представника України в ТКГ

Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в Тристоронньої контактній групі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі).\r\nПро це йдеться в розпорядженні №51 від 19 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов'язків представляти Україну в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в ньому.\r\nТакож сам Марчук повідомив про завершення діяльності на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Друзі, повинен повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність в Мінському процесі", - написав Марчук.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22 листопада 2018 новим представником України в ТКГ став перший голова СБУ Марчук.\r\nТакож перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Герщенко вирішила скласти повноваження представника України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) по врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях (Україна, Росія, Організація з безпеки і співробітництва в Європі) та уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.\r\nТим часом завтра, 20 травня, відбудеться інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.