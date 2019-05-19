Фото дня: День Европы громко и красочно отметили с 70 килограммовым тортом в Одессе

Сегодня, 19 мая, в Одессе масштабно отмечают День Европы. В частности, праздник начался с торжественного поднятия флага Евросоюза на Думской площади.

Об этом сообщают одесские СМИ.

Возле памятника Дюку в честь Дня Европы и 100-летия Одесской киностудии разрезали огромный 70-килограммовый торт. Также всем присутствующим раздали 100 пряничных картин, на которых были изображены одесские достопримечательности, выполненные в виде кадров кинопленки.

"Все это мы сделали за две недели, - рассказала "Думской" Оксана Бубликова. — Здесь не только работа кондитеров. Тут работали инженеры, сварщики, художники. Все люди, которые помогают нам с этим проектом, — мои друзья, обычные одесситы: болгары, украинцы, евреи. Мы собрали здесь все лица Одессы".

Также в этот день выступали детские творческие коллективы, которые исполняли танцы различных стран, входящих в Евросоюз.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров возмутился плохой организацией Кабмином и КГГА чествования 75-й годовщины депортации крымских татар 18 мая.

Ранее празднование Дня Европы в один день с чествованием жертв политических репрессий вызвало дискуссии.