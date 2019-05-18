Канцлер Австрии Курц объявил о досрочных выборах

В Австрии проведут досрочные выборы из-за скандала вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает ВВС.\r\n"Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно, это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня", - заявил Курц.\r\nТак, Курц отметил, что выборы нужно провести "как можно скорее".\r\nТакже канцлер раскритиковал возглавляемого Штрахе партнера по правящей коалиции.\r\nОтметим, что в пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозаписи вчтречи, которая состоялась в июле 2017 года на Ибице.\r\nСогласно опубликованным записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.\r\nКак сообщали Українські Новини, Австрия начала председательствовать в Совете ЕС.\r\nРанее канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине.