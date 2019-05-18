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18 мая 2019, суббота, 23:13 562
Европа 2019-05-19T23:45:04+03:00
Українські Новини
Канцлер Австрии Курц объявил о досрочных выборах

Канцлер Австрии Курц объявил о досрочных выборах

Себастьян Курц. Фото: sari_s - LiveJournal
Себастьян Курц. Фото: sari_s - LiveJournal

В Австрии проведут досрочные выборы из-за скандала вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает ВВС.

"Своим поведением Австрийская партия свободы вредит реформам и мешает на пути к переменам. Она вредит имиджу нашей страны, и я хочу сказать честно, это не соответствует тому политическому подходу, который есть у меня", - заявил Курц.

Так, Курц отметил, что выборы нужно провести "как можно скорее".

Также канцлер раскритиковал возглавляемого Штрахе партнера по правящей коалиции.

Отметим, что в пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозаписи вчтречи, которая состоялась в июле 2017 года на Ибице.

Согласно опубликованным записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.

Как сообщали Українські Новини, Австрия начала председательствовать в Совете ЕС.

Ранее канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине.

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