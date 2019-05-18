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18 травня 2019, субота, 22:47 5
Президент 2019-05-18T23:00:04+03:00
Українські Новини
Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Ар'єву присвоїв ранг посла

Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Ар'єву присвоїв ранг посла

Курт Волкер
Курт Волкер

Президент Петро Порошенко, який надав громадянство голові АМПУ Вецкагансу, нагородив спецпредставника США з питань України Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Відповідний указ був опубліковано сьогодні, 18 травня, на сайті Президента.

Так, повідомляється, що Волкер був нагороджений "за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави".

Також на сайті Президента був опублікований ще один указ, яким Порошенко присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву, заступнику міністра закордонних справ Єгору Божко, голові постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, а також послу України в Греції Сергію Шутенко.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

Раніше Порошенко нагородив Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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