В России удерживают больше 230 политзаключенных

Россия во главе с Владимиром Путиным внедряет новые законы, которые делают новые сферы жизни потенциальными объектами уголовного преследования.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на доклад вашингтонской юридической компании Perseus Stategies с участием российского Правозащитного центра Мемориал. Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском - так же, как и украинские активисты, религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты, - всем им в РФ грозит возможное преследование по законам, которые дают правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать любого по их желанию", - отмечается в документе.

Жертвами преследований со стороны российских властей становятся оппозиционные политики, гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала Украине 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания.

7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных.

В СБУ заявили, что боевики завербовали перемещенных из "ЛНР" заключенных шпионить за украинскими военными.