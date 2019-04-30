подписаться на рассылку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
30 апреля 2019, вторник, 09:00 312
Политика 2019-04-30T09:00:35+03:00
Українські Новини
В России удерживают больше 230 политзаключенных

В России удерживают больше 230 политзаключенных

Россия во главе с Владимиром Путиным внедряет новые законы, которые делают новые сферы жизни потенциальными объектами уголовного преследования.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на доклад вашингтонской юридической компании Perseus Stategies с участием российского Правозащитного центра Мемориал. Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском - так же, как и украинские активисты, религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты, - всем им в РФ грозит возможное преследование по законам, которые дают правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать любого по их желанию", - отмечается в документе.

Жертвами преследований со стороны российских властей становятся оппозиционные политики, гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала Украине 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания.

7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных.

В СБУ заявили, что боевики завербовали перемещенных из "ЛНР" заключенных шпионить за украинскими военными.

Больше новостей о: Политзаключенные политзаключенный РФ

Архив
Новости
Сутки ООС: боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня 10:00
Сегодня всю Украину накроют холодные дожди и грозы 09:31
В России удерживают больше 230 политзаключенных 09:00
В Киеве произошел пожар в приюте для кошек 08:30
В России рейсовый автобус с украинцами врезался в грузовик, есть пострадавшие 08:10
больше новостей
Подрыв авто гранатой. Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове в авто бросили гранату: водитель госпитализирован 10:45
Россиянка просит Зеленского предоставить ей гражданство Украины 08:30
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области 14:28
Это будет очень яркая деятельность Президента: юрист Зеленского рассказал о стратегии ЗЕкоманды 10:18
В первый день Пасхи на Донбассе трое оккупантов умерли, один травмирован 08:02
больше новостей
Стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится 12:13
Биометрические паспорта перестали выдавать по техническим причинам 18:01
"Нацкорпус" провел митинг в Харькове 22:16
На Пасхальные богослужения в Украине пришло на 2,5 млн больше людей, чем в России 14:57
Свет победит тьму: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 12:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok