В России удерживают больше 230 политзаключенных

Россия во главе с Владимиром Путиным внедряет новые законы, которые делают новые сферы жизни потенциальными объектами уголовного преследования.\r\nОб этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на доклад вашингтонской юридической компании Perseus Stategies с участием российского Правозащитного центра Мемориал. Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском - так же, как и украинские активисты, религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты, - всем им в РФ грозит возможное преследование по законам, которые дают правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать любого по их желанию", - отмечается в документе.\r\nЖертвами преследований со стороны российских властей становятся оппозиционные политики, гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 марта самопровозглашенная "Луганская народная республика" передала Украине 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания.\r\n7 февраля "ЛНР" передала Украине 33 заключенных.\r\nВ СБУ заявили, что боевики завербовали перемещенных из "ЛНР" заключенных шпионить за украинскими военными.