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18 травня 2019, субота, 20:20 16
Президент 2019-05-18T20:30:22+03:00
Українські Новини
Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенку і Балуху

Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенку і Балуху

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій ім. Левка Лук'яненка українським політв'язням, яких утримує РФ, на період утримання та протягом одного року. Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Президента.

"Згідно з указом державні стипендії імені Левка Лук'яненка призначені на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколу Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку", - йдеться в тексті указу.

Наголошується, що призначені стипендії строком на один рік заступникам голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільму Умерову і Ахтему Чийгозу.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії утримують більше 230 політв'язнів

Тим часом, США закликали Росію терміново надати Балуху медичну допомогу.

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