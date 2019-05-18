В Одессе начала работу "туристическая полиция"

Управление Национальной полиции в Одесской области открыло 4 станции "туристической полиции" в Одессе.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.\r\n"В связи с началом туристического сезона, правоохранители заступили на охрану общественного порядка курортных мест города. В общем привлечены около 500 правоохранителей. Это военнослужащие Национальной гвардии, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения", - сообщили в ведомстве.\r\nСтанции туристической полиции открыты на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка".\r\nОни будут работать в круглосуточном режиме.\r\nКак сообщали Українські Новини, главный полицейский Одесской области подал в отставку.\r\nТакже Нацполиция потратит почти 200 млн гривен на спецавтомобили.