В Одессе начала работу "туристическая полиция"

Управление Национальной полиции в Одесской области открыло 4 станции "туристической полиции" в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.

"В связи с началом туристического сезона, правоохранители заступили на охрану общественного порядка курортных мест города. В общем привлечены около 500 правоохранителей. Это военнослужащие Национальной гвардии, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения", - сообщили в ведомстве.

Станции туристической полиции открыты на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка".

Они будут работать в круглосуточном режиме.

Как сообщали Українські Новини, главный полицейский Одесской области подал в отставку.

Также Нацполиция потратит почти 200 млн гривен на спецавтомобили.