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17 мая 2019, пятница, 22:49 262
Экономика 2019-05-17T22:49:24+03:00
Українські Новини
За неделю на украинских заправках бензин подорожал, а дизтопливо подешевело

За неделю на украинских заправках бензин подорожал, а дизтопливо подешевело

В понедельник-пятницу, 13-17 мая, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,03% до 29,03-30,15 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 повысились на 0,03% с 29,02 до 29,03 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03% с 30,14 до 30,15 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - повысились на 3,75% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - повысились на 3,64% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 13-17 мая, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 17 мая Средняя цена на 13 мая 17 мая в % к 13 мая
А-76/80
А-92 29,03 29,02 100,03
А-95 30,15 30,14 100,03

В то же время розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 29,66 до 29,64 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 2,49% с 28,92 гривен/литр.

Розничные цены на дизтопливо 13-17 мая, гривен/литр:

Розничные цены на дизтопливо 13-17 мая, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 17 мая Средняя цена на 13 мая 17 мая в % к 13 мая
ДТ 29,64 29,66 99,93

Как сообщали Українські Новини, в начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли.

Тем временем "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ с 1 июня.

Больше новостей о: Бензин Дизтопливо Цены на бензин цены на дизтопливо

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