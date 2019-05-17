За неделю на украинских заправках бензин подорожал, а дизтопливо подешевело

В понедельник-пятницу, 13-17 мая, розничные цены на бензин А-92 и А-95 повысились на 0,03% до 29,03-30,15 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 повысились на 0,03% с 29,02 до 29,03 гривен за литр.\r\nРозничные цены на бензин А-95 повысились на 0,03% с 30,14 до 30,15 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - повысились на 3,75% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - повысились на 3,64% с 29,09 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на бензин 13-17 мая, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 17 мая\r\nСредняя цена на 13 мая\r\n17 мая в % к 13 мая\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n29,03\r\n29,02\r\n100,03\r\n\r\n\r\nА-95\r\n30,15\r\n30,14\r\n100,03\r\n\r\n\r\n\r\nВ то же время розничные цены на дизтопливо снизились на 0,07% с 29,66 до 29,64 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на дизтопливо повысились на 2,49% с 28,92 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на дизтопливо 13-17 мая, гривен\/литр:\r\nРозничные цены на дизтопливо 13-17 мая, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 17 мая\r\nСредняя цена на 13 мая\r\n17 мая в % к 13 мая\r\n\r\n\r\nДТ\r\n29,64\r\n29,66\r\n99,93\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале мая на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли.\r\nТем временем "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ с 1 июня.