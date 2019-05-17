Фото дня: ураган-смерч снес более 100 гектаров леса в Житомирской области

В Житомирской области ураган-смерч, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницц, беспощадно изувечил лес.

Более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты, сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По сообщениям инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала.

По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Ураган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ

Ураган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ

Ураган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий 16 мая в ряде областей.

В субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди.