Фото дня: ураган-смерч снес более 100 гектаров леса в Житомирской области

В Житомирской области ураган-смерч, пронесшийся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницц, беспощадно изувечил лес.\r\nБолее 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты, сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.\r\nПо сообщениям инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала.\r\nПо классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба.\r\nУраган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ\r\nУраган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ\r\nУраган снес лес в Житомирской области. Фото: пресс-служба Житомирского ОУЛОХ\r\nНапомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий 16 мая в ряде областей.\r\nВ субботу в Украине будет жара, местами пройдут дожди.