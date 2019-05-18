На выходных в Киеве ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта на ряде улиц

18 мая, в субботу, в рамках проведения открытия Третьего фестиваля "MotoOpenFest" предусматривается перекрытие движения транспорта по улице Крещатик с 13:00 до 16:00 на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской (Майдан Незалежности).

Также движение по Крещатику будет традиционно перекрыто с 19:00 до 22:00.

19 мая с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня Европы на Софийской площади с соответствующим запретом движения всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской), вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

19 мая с 19:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 21:30) движение транспорта организуется следующим образом:

троллейбусы маршрута № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрута № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";

автобусы маршрута № 114 - на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого".

Также 18 и 19 мая в связи с выполнением работ по асфальтированию проезжей части ул. Алматинской движение трамваев маршрута № 33 на участке от микрорайона ДВРЗ к Дарницкой площади закрывается. На указанный период:

организуется движение трамваев маршрута № 33К "ул. Павла Усенко - ул. Сабурова ";

увеличивается количество подвижного состава на автобусном маршруте № 33т.

Пассажиры автобусов маршрута № 33т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.

Кроме того, 18 и 19 мая в связи с проведением работ по капитальному ремонту ул. Чернобыльской (на участке от проспекта Победы до ул. Феодоры Пушиной) движение троллейбусов маршрута №7 в направлении ул. Чернобыльской будет организовано по трассе: от ст. м. "Площадь Льва Толстого" до ст. м. "Житомирская" по действующей трассе, дальше просп. Академика Палладина - ул. Академика Вернадского - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская, в обратном направлении по действующему маршруту.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу вечером в Киеве образовались километровые пробки из-за десятков ДТП.

Также штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации Президента на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.