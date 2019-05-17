Киев из-за десятков ДТП в пятницу вечером стоит в километровых пробках

В пятницу вечером в Киеве образовались километровые пробки из-за десятков ДТП.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Так, парализовано движение почти на всех улицах в центре Киева.

Медленно движутся все мосты через Днепр, кроме Дарницкого.

Также наблюдается пробка на Окружной дороге и Набережном шоссе.

Стоит развязка в районе станции метро Теремки.

Пробки наблюдаются также на Оболони. Так, стоит улица Богатырская в две стороны, а на пресечении с улицей Полярной произошло сразу четыре ДТП. В районе площади шевченко также наблюдается пробка.

На Левом берегу также движение замедленно. Самые масштабные пробки наблюдаются на проспекте Ватутина и Днепровской и Русановской набережной.

В Святошинском районе наблюдаются пробки на проспектах Победы и Палладина.

Пробки в Киеве Карта: google-maps

Как сообщали Українаські Новини, штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации Президента на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.

Вчера в центре Киева митинговали "евробляхеры", что парализовало движение в столице.