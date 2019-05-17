Киев из-за десятков ДТП в пятницу вечером стоит в километровых пробках

В пятницу вечером в Киеве образовались километровые пробки из-за десятков ДТП.\r\nОб этом свидетельствуют данные Google-карт.\r\nТак, парализовано движение почти на всех улицах в центре Киева.\r\n\r\nМедленно движутся все мосты через Днепр, кроме Дарницкого.\r\nТакже наблюдается пробка на Окружной дороге и Набережном шоссе.\r\nСтоит развязка в районе станции метро Теремки.\r\nПробки наблюдаются также на Оболони. Так, стоит улица Богатырская в две стороны, а на пресечении с улицей Полярной произошло сразу четыре ДТП. В районе площади шевченко также наблюдается пробка.\r\n\r\n\r\nНа Левом берегу также движение замедленно. Самые масштабные пробки наблюдаются на проспекте Ватутина и Днепровской и Русановской набережной.\r\nВ Святошинском районе наблюдаются пробки на проспектах Победы и Палладина.\r\n\r\n\r\n\r\nПробки в Киеве Карта: google-maps\r\nКак сообщали Українаські Новини, штаб новоизбранного Президента Владимира Зеленского считает, что назначение инаугурации Президента на 20 мая создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций.\r\nВчера в центре Киева митинговали "евробляхеры", что парализовало движение в столице. \r\n