На вихідних в Києві обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту на низці вулиць

18 травня, у суботу, в рамках проведення відкриття Третього фестивалю "MotoOpenFest" передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Хрещатик з 13:00 до 16:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (Майдан Незалежності).

Також рух Хрещатиком буде традиційно перекрито з 19:00 до 22:00.

19 травня із 19:30 до 21:30 у зв’язку із проведенням заходів із нагоди відзначення Дня Європи на Софійській площі із відповідною забороною руху всіх видів транспортних засобів уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською та на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською), вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту. Про це поінформували у КП "Київпастранс".

19 травня із 19:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 21:30) рух транспорту організовується наступним чином:

тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 - відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси маршруту № 24 - від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м "Площа Льва Толстого";

автобуси маршруту № 114 - на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського і від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м "Площа Льва Толстого".

Також 18 та 19 травня у зв’язку із виконанням робіт з асфальтування проїзної частини вул. Алматинської рух трамваїв маршруту № 33 на ділянці від мікрорайону ДВРЗ до Дарницької площі закривається. На вказаний період:

– організовується рух трамваїв маршруту № 33К "Вул. Павла Усенка – вул. О.Сабурова";

- збільшується кількість рухомого складу на автобусному маршруті № 33Т.

Пасажири автобусів маршруту № 33Т мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Крім того, 18 та 19 травня у зв’язку з проведенням робіт із капітального ремонту вул. Чорнобильської (на ділянці від проспекту Перемоги до вул. Феодори Пушиної) рух тролейбусів маршруту №7 в напрямку вул. Чорнобильської буде організовано по трасі: від ст. м. "Площа Льва Толстого" до ст. м. "Житомирська" за діючою трасою, далі просп. Академіка Палладіна – бульв. Академіка Вернадського – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська, в зворотному напрямку за діючим маршрутом.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю ввечері в Києві утворилися кілометрові затори через десятки ДТП.

Також штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації Президента на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.