підписатися на розсилку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 травня 2019, субота, 06:20 14 Карта
Суспільство 2019-05-18T06:30:01+03:00
Українські Новини
На вихідних в Києві обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту на низці вулиць

На вихідних в Києві обмежать рух і змінять маршрути громадського транспорту на низці вулиць

Хрещатик
Хрещатик

18 травня, у суботу, в рамках проведення відкриття Третього фестивалю "MotoOpenFest" передбачається перекриття руху транспорту по вулиці Хрещатик з 13:00 до 16:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (Майдан Незалежності).

Також рух Хрещатиком буде традиційно перекрито з 19:00 до 22:00.

19 травня із 19:30 до 21:30 у зв’язку із проведенням заходів із нагоди відзначення Дня Європи на Софійській площі із відповідною забороною руху всіх видів транспортних засобів уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською та на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською), вносяться зміни у роботу наземного громадського транспорту. Про це поінформували у КП "Київпастранс".

19 травня із 19:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 21:30) рух транспорту організовується наступним чином:

тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 - відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобуси маршруту № 24 - від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м "Площа Льва Толстого";

автобуси маршруту № 114 - на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. Валерія Лобановського і від залізничного вокзалу "Центральний" до ст. м "Площа Льва Толстого".

Також 18 та 19 травня у зв’язку із виконанням робіт з асфальтування проїзної частини вул. Алматинської рух трамваїв маршруту № 33 на ділянці від мікрорайону ДВРЗ до Дарницької площі закривається. На вказаний період:

– організовується рух трамваїв маршруту № 33К "Вул. Павла Усенка – вул. О.Сабурова";

- збільшується кількість рухомого складу на автобусному маршруті № 33Т.

Пасажири автобусів маршруту № 33Т мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Крім того, 18 та 19 травня у зв’язку з проведенням робіт із капітального ремонту вул. Чорнобильської (на ділянці від проспекту Перемоги до вул. Феодори Пушиної) рух тролейбусів маршруту №7 в напрямку вул. Чорнобильської буде організовано по трасі: від ст. м. "Площа Льва Толстого" до ст. м. "Житомирська" за діючою трасою, далі просп. Академіка Палладіна – бульв. Академіка Вернадського – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська, в зворотному напрямку за діючим маршрутом.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю ввечері в Києві утворилися кілометрові затори через десятки ДТП.

Також штаб новообраного Президента Володимира Зеленського вважає, що призначення інавгурації Президента на 20 травня створить низку труднощів для киян та іноземних делегацій.

Більше новин про: Обмеження руху транспорту перекриття руху зміна маршруту трунспорту громадський транспорт

Архів
Новини
Віктор Лозинський. Фото: zn.ua
Суд достроково зняв судимість з екс-депутата Лозинського 09:00
Вибори в Харкові для мене – це виклик, – Грановський 08:52
Команда Зеленського оголосила, що в перші 100 днів президентства оголосить перепис населення і аудит країни 08:43
Текст присяги та етапи церемонії: як проходитиме інавгурація Зеленського 08:20
Бойовики 7 раз обстріляли позиції ЗСУ, застосувавши незаконне озброєння 08:11
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
У Луценка немає претензій до Байденів та Бурісми, - Bloomberg 11:13
ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго" 19:27
У Києві буде впроваджена французька модель комплексної безпеки в школах, - КМДА 11:40
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якісь "кулуарні домовленості" Філарета і Епіфанія 15:10
більше новин
17.05.19 11:00 Прес-конференція: "Саботаж розслідування справи Мазура та політичні замовлення міністра МВС" 14:09
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня 12:25
Вакарчук представив свою команду на вибори Ради 11:39
Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня 11:15
Геращенко написала заяву про вихід з підгрупи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 17:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok