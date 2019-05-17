Звали только партнеров: Россия осталась без приглашения на инаугурацию Зеленского

Российская Федерация не была приглашена для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко.

Так, по ее словам, на инаугурацию пригласили только те государтсва, которые сотрудничают с Украиной.

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского. Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма.