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17 мая 2019, пятница, 20:20 202
Внешняя политика 2019-05-17T20:32:00+03:00
Українські Новини
Звали только партнеров: Россия осталась без приглашения на инаугурацию Зеленского

Звали только партнеров: Россия осталась без приглашения на инаугурацию Зеленского

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/Youtube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/Youtube

Российская Федерация не была приглашена для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко.

Так, по ее словам, на инаугурацию пригласили только те государтсва, которые сотрудничают с Украиной.

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, пять президентов европейских стран приедут на инаугурацию Зеленского. Японию на инаугурации Зеленского представит спецпосланник премьера Тояма

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