В аэропорту Праги столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись на взлетной полосе аэропорта Праги, никто не пострадал.\r\nОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.\r\n"При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - сказал представитель аэропорта Роман Паквонь.\r\nПо его словам, в обоих самолетах были пасажили. После инцидента они были вынуждены вернуться в терминал.\r\nСообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут сегодня ночью, второй самолет осмотрят в течение выходных.\r\nНапомним, ранее самолет Меркель протаранил автомобиль в аэропорту.\r\nКроме того в США самолет с людьми на борту упал в реку при посадке. А во Флориде самолет врезался в жилой небоскреб