В аеропорту Праги зіткнулися два літаки

Два літаки зіткнулися на злітній смузі аеропорту Праги, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"При вирулюванні два літаки зіткнулися кінчиками крил. Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували", - сказав представник аеропорту Роман Паквонь.

За його словами, в обох літаках були пасажили. Після інциденту вони були змушені повернутися в термінал.

Повідомляється, що масштаб пошкоджень, завданих літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проведуть сьогодні вночі, другий літак оглянуть протягом вихідних.

Нагадаємо, раніше літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту.

Крім того в США літак з людьми на борту впав у річку при посадці. А у Флориді літак врізався в житловий хмарочос