В аеропорту Праги зіткнулися два літаки

Два літаки зіткнулися на злітній смузі аеропорту Праги, ніхто не постраждав.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.\r\n"При вирулюванні два літаки зіткнулися кінчиками крил. Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували", - сказав представник аеропорту Роман Паквонь.\r\nЗа його словами, в обох літаках були пасажили. Після інциденту вони були змушені повернутися в термінал.\r\nПовідомляється, що масштаб пошкоджень, завданих літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проведуть сьогодні вночі, другий літак оглянуть протягом вихідних.\r\nНагадаємо, раніше літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту.\r\nКрім того в США літак з людьми на борту впав у річку при посадці. А у Флориді літак врізався в житловий хмарочос