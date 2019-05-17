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17 травня 2019, пʼятниця, 20:10 37
Європа 2019-05-17T20:12:09+03:00
Українські Новини
В аеропорту Праги зіткнулися два літаки

В аеропорту Праги зіткнулися два літаки

У Празі зіткнулися літаки. Фото: Novinky
У Празі зіткнулися літаки. Фото: Novinky

Два літаки зіткнулися на злітній смузі аеропорту Праги, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"При вирулюванні два літаки зіткнулися кінчиками крил. Всі пасажири в порядку, рух в аеропорту не обмежували", - сказав представник аеропорту Роман Паквонь.

За його словами, в обох літаках були пасажили. Після інциденту вони були змушені повернутися в термінал.

Повідомляється, що масштаб пошкоджень, завданих літакам, незначний. Технічний огляд однієї з машин проведуть сьогодні вночі, другий літак оглянуть протягом вихідних.

Нагадаємо, раніше літак Меркель протаранив автомобіль в аеропорту.

Крім того в США літак з людьми на борту впав у річку при посадці. А у Флориді літак врізався в житловий хмарочос

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