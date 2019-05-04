У США літак з людьми на борту впав у річку при посадці

У США комерційний літак Boeing 737 зі 136 людьми на борту з'їхав зі злітно-посадочної смуги і впав в річку Сент-Джонс біля Джексонвілла, штат Флорида.\r\nПро це повідомив офіс шерифа міста Джексонвілл в Twitter.\r\n\r\nМер Джексонвілла Ленні Керрі підтвердив в Twitter, що всі на борту рейсу живі і знаходяться під контролем.\r\n\r\nВін додав, що на місці події працюють команди рятувальників і пожежників, які стежать за тим, щоб авіапаливо не розлилося в річку.\r\nУ той же час, місцеве телебачення WOKV повідомило, що 21 людина була доставлена в лікарню.\r\nНаголошується, що літак намагався приземлитися під час сильної грози.\r\nЛайнер прямував у Джексонвілл з військово-морської бази в затоці Гуантанамо. Коли він дійшов до кінця злітно-посадкової смуги, впав у річку.\r\nЦе сталося приблизно о 9:40 вечора за місцевим часом, повідомили на аеродромі.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "заборонений" літак Boeing 737 MAX здійснив екстрену посадку в США через проблеми з двигуном.\r\nВлада Ефіопії повідомила про подібність недавньої катастрофи Boeing з авіакатастрофою в Індонезії.\r\nСтало відомо, що Boeing оновить програмне забезпечення для лайнери 737 MAX