У США літак з людьми на борту впав у річку при посадці

У США комерційний літак Boeing 737 зі 136 людьми на борту з'їхав зі злітно-посадочної смуги і впав в річку Сент-Джонс біля Джексонвілла, штат Флорида.

Про це повідомив офіс шерифа міста Джексонвілл в Twitter.

Мер Джексонвілла Ленні Керрі підтвердив в Twitter, що всі на борту рейсу живі і знаходяться під контролем.

Він додав, що на місці події працюють команди рятувальників і пожежників, які стежать за тим, щоб авіапаливо не розлилося в річку.

У той же час, місцеве телебачення WOKV повідомило, що 21 людина була доставлена в лікарню.

Наголошується, що літак намагався приземлитися під час сильної грози.

Лайнер прямував у Джексонвілл з військово-морської бази в затоці Гуантанамо. Коли він дійшов до кінця злітно-посадкової смуги, впав у річку.

Це сталося приблизно о 9:40 вечора за місцевим часом, повідомили на аеродромі.

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