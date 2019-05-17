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17 травня 2019, пʼятниця, 18:30 16
Верховна Рада і партії 2019-05-17T19:15:02+03:00
Українські Новини
Абітурієнти будуть складати ЗНО лише українською з 2030

Абітурієнти будуть складати ЗНО лише українською з 2030

ЗНО. Фото: osvita.ua
ЗНО. Фото: osvita.ua

Верховна Рада з 2030 року скасувала можливість абітурієнтам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) мовою національних меншин, зобов'язавши їх проходити тестування тільки українською мовою, крім ЗНО з іноземних мов, після прийняття закону про українську мову, який вже підписав Президент Петро Порошенко.

Про це йдеться в законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної", офіційно опублікованому 16 травня.

Зазначено, що мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної середньої освіти та вступних іспитів є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

Ця норма набуде чинності з 2030 року.

Цього року 12-річну школу закінчать діти, які пішли в 1-й клас у 2018 році.

Відповідно до закону "Про освіту", до 2020 року вони зможуть навчатися рідною мовою з поступовим збільшенням кількості предметів, що вивчаються українською, а з 2020 навчання буде державною мовою паралельно з можливістю створення спеціальних класів або груп для навчання мовами нацменшин.

При цьому Кабінет Міністрів планував продовжити перехідний період до 2023 року.

Як повідомляли Українські Новини, визначили дати реєстрації та тестування з предметів ЗНО-2019.

Також іноземні студенти будуть складати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.

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