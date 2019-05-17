Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства

Верховная Рада исключила из законодательства понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам.\r\nЗа принятие в целом законопроекта №8371 проголосовали 236 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nДанная правка была внесена в Налоговый кодекс во время обсуждения законопроекта в Раде депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", председателем парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.\r\nВ свою очередь Европейская бизнес-ассоциация призвала привести определение "виски" в соответствие с нормами ЕС и убрать верхнюю границу содержания спирта, или увеличить ее до 70%.\r\nСогласно определению, виски - алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.\r\nОднако ЕБА подчеркивает, что оно противоречит международному законодательству - нормам ЕС, согласно которым в Европе установлен лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% - без верхнего порога.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее ЕБА заявила, что в Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски в связи с определением понятия виски в Налоговом кодексе, которое вступит в силу 1 июля.\r\n 23 ноября Верховная Рада законодательно определила понятие виски, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.\r\nРанее три украинские компании оштрафовали за подделку "whiskey".