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17 мая 2019, пятница, 17:49 1763
Верховная Рада и партии 2019-05-17T17:50:29+03:00
Українські Новини
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства

Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства

Виски. Фото: pixabay
Виски. Фото: pixabay

Верховная Рада исключила из законодательства понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам.

За принятие в целом законопроекта №8371 проголосовали 236 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Данная правка была внесена в Налоговый кодекс во время обсуждения законопроекта в Раде депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", председателем парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной.

В свою очередь Европейская бизнес-ассоциация призвала привести определение "виски" в соответствие с нормами ЕС и убрать верхнюю границу содержания спирта, или увеличить ее до 70%.

Согласно определению, виски - алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Однако ЕБА подчеркивает, что оно противоречит международному законодательству - нормам ЕС, согласно которым в Европе установлен ​​лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% - без верхнего порога.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЕБА заявила, что в Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски в связи с определением понятия виски в Налоговом кодексе, которое вступит в силу 1 июля.

 23 ноября Верховная Рада законодательно определила понятие виски, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.

Ранее три украинские компании оштрафовали за подделку "whiskey".

Больше новостей о: Виски алкогольные напитки ЕБА

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