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17 травня 2019, пʼятниця, 17:49 98
Верховна Рада і партії 2019-05-17T17:52:42+03:00
Українські Новини
Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства

Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства

Віскі. Фото: pixabay
Віскі. Фото: pixabay

Верховна Рада виключила із законодавства поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам.

За прийняття в цілому законопроекту №8371 проголосували 236 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Цю правку було внесено до Податкового кодексу під час обговорення законопроекту в Раді депутатом від фракції "Блок Петра Порошенка", головою парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною.

У свою чергу, Європейська бізнес-асоціація закликала привести визначення "віскі" у відповідність із нормами ЄС та прибрати верхню межу вмісту спирту, або збільшити її до 70%.

Згідно з визначенням, віскі - алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць із характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.

Однак ЄБА наголошує, що воно суперечить міжнародному законодавству - нормам ЄС, згідно з якими в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% - без верхнього порогу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЄБА заявила, що в Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис. імпортних видів віскі у зв'язку з визначенням поняття віскі в Податковому кодексі, який вступить в силу 1 липня.

23 листопада Верховна Рада законодавчо визначила поняття віскі, що передбачено змінами до Податкового кодексу.

Раніше три українські компанії оштрафували за підробку "whiskey".

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