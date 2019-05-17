Поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам, виключено із законодавства

Верховна Рада виключила із законодавства поняття віскі, яке не відповідало європейським нормам.\r\nЗа прийняття в цілому законопроекту №8371 проголосували 236 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЦю правку було внесено до Податкового кодексу під час обговорення законопроекту в Раді депутатом від фракції "Блок Петра Порошенка", головою парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною.\r\nУ свою чергу, Європейська бізнес-асоціація закликала привести визначення "віскі" у відповідність із нормами ЄС та прибрати верхню межу вмісту спирту, або збільшити її до 70%.\r\nЗгідно з визначенням, віскі - алкогольний напій, міцністю від 35 до 45% об'ємних одиниць із характерним ароматом, виготовлений за коньячною технологією з витриманого в обвуглених всередині дубових бочках (ємностях з обвугленою дубовою клепкою) зернового дистиляту.\r\nОднак ЄБА наголошує, що воно суперечить міжнародному законодавству - нормам ЄС, згідно з якими в Європі встановлено лише мінімальну межу концентрації спирту в об'ємному відсотку в розмірі 40% - без верхнього порогу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше ЄБА заявила, що в Україні можуть вилучити з продажу понад 1 тис. імпортних видів віскі у зв'язку з визначенням поняття віскі в Податковому кодексі, який вступить в силу 1 липня.\r\n23 листопада Верховна Рада законодавчо визначила поняття віскі, що передбачено змінами до Податкового кодексу.\r\nРаніше три українські компанії оштрафували за підробку "whiskey".