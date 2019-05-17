Полторак и Грицак остаются работать, - источники

Министр обороны Степан Полторак и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не писали заявления об отставке, в отличие от других чиновников из действующей власти.

Об этом Українським Новинам сообщили источники в СБУ и Минобороны.

"Нет, (Грицак) не писал заявление об отставке", - сообщили собеседники в СБУ.

Источники в Минобороны также сообщили, что Полторак на рабочем месте и работает в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Павел Климкин решил в отставку 20 мая.

Глава Администрации Президента Игорь Райнин подал в отставку.

Порошенко уволил замглавы Администрации Елисеева.