Полторак и Грицак остаются работать, - источники

Министр обороны Степан Полторак и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не писали заявления об отставке, в отличие от других чиновников из действующей власти.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили источники в СБУ и Минобороны.\r\n"Нет, (Грицак) не писал заявление об отставке", - сообщили собеседники в СБУ.\r\nИсточники в Минобороны также сообщили, что Полторак на рабочем месте и работает в обычном режиме.\r\nКак сообщали Українськi Новини, министр иностранных дел Павел Климкин решил в отставку 20 мая.\r\nГлава Администрации Президента Игорь Райнин подал в отставку.\r\nПорошенко уволил замглавы Администрации Елисеева.