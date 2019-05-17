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17 мая 2019, пятница, 11:27 1254 Дополнено
Верховная Рада и партии 2019-05-17T12:26:23+03:00
Українські Новини
НФ решил выйти из коалиции в Раде и проведет съезд

НФ решил выйти из коалиции в Раде и проведет съезд

Верховная рада.
Верховная рада.

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде решила выйти из коалиции.

Об этом журналистам сообщил депутат фракции Игорь Лапин, передают Українські новини.

"Только что было заседание фракции. Это решение было принято единогласно. Глава фракции должен сделать заявление с трибуны и только после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции. Спикер парламента должен будет сделать заявление и дальше по процедуре", - сказал он.

Лапин считает, что это не является причиной для досрочного роспуска парламента, так как для этого председатель Рады Андрей Парубий должен заявить об отсутствии коалиции, а не о выходе фракции из нее.

(Новость дополнена подробностями) 

Кроме того, партия намерена провести съезд до июля. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя фракции НФ в Верховной Раде Андрей Тетерук.

"Планы мы будем заявлять после съезда, который запланирован. Я вам только скажу с уверенностью, что партия "Народного фронта" будет на срочных парламентских выборах. Мы будем отчитываться о своей деятельности, будем выходить к избирателям", - сказал он.

Тетерук позже уточнил, что съезд планируется провести в течение месяца.

Депутат отметил, что ни один член партии не намерен выходить из нее, а сама партия будет участвовать на выборах самостоятельно.

Как сообщали Українськi Новини, спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.

Рада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.

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