НФ решил выйти из коалиции в Раде и проведет съезд

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде решила выйти из коалиции.\r\nОб этом журналистам сообщил депутат фракции Игорь Лапин, передают Українські новини.\r\n"Только что было заседание фракции. Это решение было принято единогласно. Глава фракции должен сделать заявление с трибуны и только после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции. Спикер парламента должен будет сделать заявление и дальше по процедуре", - сказал он.\r\nЛапин считает, что это не является причиной для досрочного роспуска парламента, так как для этого председатель Рады Андрей Парубий должен заявить об отсутствии коалиции, а не о выходе фракции из нее.\r\n(Новость дополнена подробностями) \r\nКроме того, партия намерена провести съезд до июля. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя фракции НФ в Верховной Раде Андрей Тетерук.\r\n"Планы мы будем заявлять после съезда, который запланирован. Я вам только скажу с уверенностью, что партия "Народного фронта" будет на срочных парламентских выборах. Мы будем отчитываться о своей деятельности, будем выходить к избирателям", - сказал он.\r\nТетерук позже уточнил, что съезд планируется провести в течение месяца.\r\nДепутат отметил, что ни один член партии не намерен выходить из нее, а сама партия будет участвовать на выборах самостоятельно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, спикер команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет, что Зеленский не будет распускать Верховную Раду в нарушение закона.\r\nРада решила провести 20 мая торжественное заседание в связи с принятием присяги новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским в 10:00.