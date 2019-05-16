Суд снял арест с имущества Продана

Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревался в незаконном обогащении на 89 млн гривен, но дело против него было закрыто.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nСуд удовлетворил таким образом ходатайство его адвоката и снял арест с его квартиры, общей площадью 88,4 кв. м.\r\nТакже суд отменил арест двух квартир, которое Продан приобрел в браке, а именно: квартиры, общей площадью 72,1 кв. м и квартиры общей площадью 58,5 кв. м.\r\nАдвокат ходатайствовала о снятии ареста с имущества в связи с тем, что дело против Продана закрыто из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.\r\nСуд вынес свое решение 3 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, суд поставил точку в деле Продана.\r\nНАБУ закрыло дело Продана.\r\nКонституционный Суд (КС) признал неконституционным привлечение к уголовной ответствености чиновников за незаконное обогащение.