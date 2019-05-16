Суд снял арест с имущества Продана

Соломенский районный суд Киева снял арест с имущества бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревался в незаконном обогащении на 89 млн гривен, но дело против него было закрыто.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд удовлетворил таким образом ходатайство его адвоката и снял арест с его квартиры, общей площадью 88,4 кв. м.

Также суд отменил арест двух квартир, которое Продан приобрел в браке, а именно: квартиры, общей площадью 72,1 кв. м и квартиры общей площадью 58,5 кв. м.

Адвокат ходатайствовала о снятии ареста с имущества в связи с тем, что дело против Продана закрыто из-за отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Суд вынес свое решение 3 мая.

Как сообщали Українськi Новини, суд поставил точку в деле Продана.

НАБУ закрыло дело Продана.

Конституционный Суд (КС) признал неконституционным привлечение к уголовной ответствености чиновников за незаконное обогащение.