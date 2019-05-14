Неизвестный сообщил о минировании 4 отелей и школы во Львове от имени "poroshenko7"

Неизвестный 14 мая сообщил о минировании 4 отелей и школы во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.

Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту.

Отели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Князя Святослава и на пр. Черновола.

Также поступила информация о минировании средней школы N93 на ул. Кос-Анатольского.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило с электронного ящика poroshenko7@protonmail.com.

Как сообщали Українські Новини, на Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон.