Неизвестный сообщил о минировании 4 отелей и школы во Львове от имени "poroshenko7"

Неизвестный 14 мая сообщил о минировании 4 отелей и школы во Львове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передают Українські Новини.\r\nСоответствующая информация поступила в полицию на электронную почту.\r\nОтели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Князя Святослава и на пр. Черновола.\r\nТакже поступила информация о минировании средней школы N93 на ул. Кос-Анатольского.\r\nНа место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nОтмечается, что сообщение о минировании поступило с электронного ящика poroshenko7@protonmail.com.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон.