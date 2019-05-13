Чоловік перевозив гранати в столичній підземці

Поліція метрополітену затримала чоловіка з гранатами на станції метро "Вокзальна" в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що правоохоронці у вестибюлі станції метро "Вокзальна" помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував.\r\nПоліцейські запросили його в кімнату поліції і під час огляду виявили в його сумці дві гранати Ф-1 і три запали до них.\r\nБоєприпаси вилучили і спрямували на експертизу.\r\nЗатриманим виявився 21-річний уродженець Черкаської області, який раніше не мав проблем із законом.\r\nПоліцейські слідчого відділу управління поліції метрополітену почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.\r\nЗатриманому загрожує до семи років позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові в авто кинули гранату.\r\nРаніше під Києвом авто на швидкості 150 км\/год вибухнула граната, водій загинув.\r\nДо цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.