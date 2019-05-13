Чоловік перевозив гранати в столичній підземці

Поліція метрополітену затримала чоловіка з гранатами на станції метро "Вокзальна" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що правоохоронці у вестибюлі станції метро "Вокзальна" помітили підозрілого чоловіка, який помітно нервував.

Поліцейські запросили його в кімнату поліції і під час огляду виявили в його сумці дві гранати Ф-1 і три запали до них.

Боєприпаси вилучили і спрямували на експертизу.

Затриманим виявився 21-річний уродженець Черкаської області, який раніше не мав проблем із законом.

Поліцейські слідчого відділу управління поліції метрополітену почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові в авто кинули гранату.

Раніше під Києвом авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.