Масштабные пожары и грозное войско: HBO показал зрелищный тизер 6 эпизода "Игры престолов"

Телеканал HBO представил новый 37-секундный тизер 6-го эпизода заключительного сезона "Игры престолов".

Соответствующий ролик опубликован на канале GameofThrones на видеохостинге YouTube.

На опубликованных кадрах видно горящие здания. Судя по предыдущим событиям в сериале и теплому климату, это пейзажи Королевской Гавани, столицы Семи Королевств.

Также продемонстрировано грозное войско, поднимающее оружие, и Дейенерис Бурерожденная, выходящая навстречу воинам с навостренными лезвиями мечей.

Кроме того, в новом тизере появляется Арья, которая накануне отправилась в Королевскую Гавань, и Тирион Ланистер, осматривающий пожары и разруху.

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Как сообщали Українські Новини, HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в последней серии "Игры престолов", а соцсети смеются над киноляпом.

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