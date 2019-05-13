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13 мая 2019, понедельник, 14:45 293
Шоу-бизнес 2019-05-13T14:51:30+03:00
Українські Новини
Масштабные пожары и грозное войско: HBO показал зрелищный тизер 6 эпизода "Игры престолов"

Масштабные пожары и грозное войско: HBO показал зрелищный тизер 6 эпизода "Игры престолов"

Телеканал HBO представил новый 37-секундный тизер 6-го эпизода заключительного сезона "Игры престолов".

Соответствующий ролик опубликован на канале GameofThrones на видеохостинге YouTube.

На опубликованных кадрах видно горящие здания. Судя по предыдущим событиям в сериале и теплому климату, это пейзажи Королевской Гавани, столицы Семи Королевств.

Также продемонстрировано грозное войско, поднимающее оружие, и Дейенерис Бурерожденная, выходящая навстречу воинам с навостренными лезвиями мечей.

Кроме того, в новом тизере появляется Арья, которая накануне отправилась в Королевскую Гавань, и Тирион Ланистер, осматривающий пожары и разруху.

Как сообщали Українські Новини, HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в последней серии "Игры престолов", а соцсети смеются над киноляпом.

Ранее HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.

Тем временем Стивен Кинг назвал своего фаворита в "Игре престолов" и посадил его на Железный трон.

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