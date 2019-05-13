Масштабные пожары и грозное войско: HBO показал зрелищный тизер 6 эпизода "Игры престолов"

Телеканал HBO представил новый 37-секундный тизер 6-го эпизода заключительного сезона "Игры престолов".\r\nСоответствующий ролик опубликован на канале GameofThrones на видеохостинге YouTube.\r\nНа опубликованных кадрах видно горящие здания. Судя по предыдущим событиям в сериале и теплому климату, это пейзажи Королевской Гавани, столицы Семи Королевств.\r\nТакже продемонстрировано грозное войско, поднимающее оружие, и Дейенерис Бурерожденная, выходящая навстречу воинам с навостренными лезвиями мечей.\r\nКроме того, в новом тизере появляется Арья, которая накануне отправилась в Королевскую Гавань, и Тирион Ланистер, осматривающий пожары и разруху.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=qyBPzUe3hNI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в последней серии "Игры престолов", а соцсети смеются над киноляпом.\r\nРанее HBO показал первую серию заключительного сезона "Игры престолов" и соцсети "захватили" новые мемы о сериале.\r\nТем временем Стивен Кинг назвал своего фаворита в "Игре престолов" и посадил его на Железный трон.