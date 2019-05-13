"Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експреси "Бориспіль"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір запустити ще 2 здвоєних склади експреса "за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 15 травня.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"З 15 травня на зазначеному маршруті курсуватимуть вже три потяги KyivBoryspil Express", - сказано в ньому.

Наголошується, що збільшення кількості здвоєних складів поїзда за цим маршрутом пов'язано із зростанням попиту пасажирів у пікові години.

З 10 травня "Укрзалізниця" запустила перші регулярні рейси здвоєного складу експреса "за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

З Києва експрес вирушає о 17:00, а з аеропорту "Бориспіль" - у 17:41.

Як повідомляли Українські Новини, останній випадок поломки експреса до "Борисполя" був зафіксований 5 квітня.

Станом на кінець березня, експрес перевіз 200 тис. пасажирів з початку запуску.

30 листопада публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрила залізничне сполучення за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт Бориспіль".

Швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".