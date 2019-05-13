підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 14:42 16
Транспорт 2019-05-13T16:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експреси "Бориспіль"

"Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експреси "Бориспіль"

Бориспільський експрес. Фото: Укрзалізниця
Бориспільський експрес. Фото: Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" має намір запустити ще 2 здвоєних склади експреса "за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 15 травня.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"З 15 травня на зазначеному маршруті курсуватимуть вже три потяги KyivBoryspil Express", - сказано в ньому.

Наголошується, що збільшення кількості здвоєних складів поїзда за цим маршрутом пов'язано із зростанням попиту пасажирів у пікові години.

З 10 травня "Укрзалізниця" запустила перші регулярні рейси здвоєного складу експреса "за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

З Києва експрес вирушає о 17:00, а з аеропорту "Бориспіль" - у 17:41.

Як повідомляли Українські Новини, останній випадок поломки експреса до "Борисполя" був зафіксований 5 квітня.

Станом на кінець березня, експрес перевіз 200 тис. пасажирів з початку запуску.

30 листопада публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрила залізничне сполучення за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт Бориспіль".

Швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".

Більше новин про: Укрзалізниця аеропорт "Бориспіль" Бориспільський експрес

Архів
Новини
«Фармак» першою серед українських фармкомпаній приєдналася до Мережі Глобального Договору ініціативи ООН 16:21
Під градусом і на парламентських номерах: екс-депутата затримали на Столичному шосе, - ЗМІ 16:12
Імпорт тканин для армії блокують не тільки митниця, але і СБУ з Генпрокуратурою, – звернення до ДБР ТОВ "Вултекс-С" 16:01
Зловживання Порошенка як кандидата в Президенти: суд відмовився зобов'язати НАБУ відкрити справу 15:56
У Генпрокуратурі роботи по будівництву музею "Революції гідності" назвали незаконними 15:49
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
Найбільший в Європі проект із захисту зерна впроваджено на елеваторах "Укрлендфармінг" Бахматюка 12:34
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok