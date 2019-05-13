Депутат Скорик хочет восстановить в Одессе проспект имени Жукова

Народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Николай Скорик призвал мэра Одессы Геннадия Труханова и депутатов Одесского горсовета вернуть проспекту Маршала Жукова его историческое название, информирует портал platform.org.ua. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице оппозиционера в Facebook.

"Предлагаю одесским депутатам восстановить исторические названия, связанные с людьми, которые освобождали нашу родину от фашистских захватчиков. Прежде всего, это касается имени Георгия Константиновича Жукова", - сказал Николай Скорик.

Горожан возмущает то, что смену названий улиц в рамках так называемой декоммунизации руководство города затеяло при полном игнорировании позиции самих жителей, отметил народный депутат.

Кроме того, под соусом декоммунизации власть не только "освоила" и рассовала по карманам миллиарды гривен, потраченные на переименования улиц, городов и сел, но и возбудила сотни дел, чтобы запугать независимых общественных деятелей и журналистов, обратил внимание Николай Скорик.

"Мнение одесситов который год подряд игнорируется, и даже собранные подписи не стали весомым аргументом для городских властей. Я сам коренной одессит, и у меня, как и у сотен других, болит душа за свой родной город - его прошлое, настоящее и будущее! Мы хотим в который раз выразить свою бесконечную благодарность и признание маршалу Жукову! Отрицать его вклад в освобождении города - это попрание своей собственной истории", - уверен Николай Скорик.

Напомним, в 2016 году проспект Маршала Жукова в Одессе распоряжением губернатора Михаила Саакашвили был переименован в проспект Героев Небесной Сотни. Николай Скорик подавал иск в Одесский окружной административный суд с требованием отменить скандальное решение, принятое без каких-либо общественных слушаний.

"20 октября 2016 года Одесский областной совет принял обращение к Президенту Украины с требованием отменить распоряжение о переименовании. К сожалению, это актуально по сей день. Я с уважением отношусь к Небесной Сотне, но в память об этих людях можно назвать другую улицу. К тому же лучшим свидетельством уважения к их памяти стало бы расследование убийств на Майдане, чего за пять лет так и не было сделано", - резюмировал оппозиционер.

Как сообщали Українські Новини, во время марша "Бессмертного полка" в Харькове мэр Геннадий Кернес подтвердил, что хочет переименовать проспект Григоренко обратно в честь маршала Жукова, если петиция за это наберет достаточно голосов.

Так же агентство информировало, что глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что обещание 9 мая мэра Харькова Геннадия Кернеса о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова противоречит закону.