Покупка ДТЭКом акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" соответствует законодательству, - SCM

Компания System Capital Management (SCM) считает покупку энергохолдингом ДТЭК более 50% акций энергопоставляющих компаний "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" соответствующей текущему законодательству.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала директор по коммуникациям SCM Наталия Емченко, передают Українськi Новини.

"Это не приватизация. Частные украинские сети принадлежали частной российской компании. Теперь их выкупает частная украинская компания. Сети - это транспорт для электричества. От того, кто владеет транспортом, не зависит, сколько стоит электричество. Цену устанавливает не доставщик электричества, не производитель. Цену устанавливает, по сути, государство", - написала она.

Также Емченко добавила, что в стране есть около 30 распределительных компаний, ДТЭК владеет акциями 3 компаний, "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Донецкие электросети".

"Теперь будет 5 компаний. Если интересно - расскажу кому принадлежат оставшиеся 25 компаний. И это точно не ДТЭК. Частично - все те же российские инвесторы, много - государство Украина, частично - другие частные инвесторы", - отметила она.

Как сообщали Українськi Новини, китайская корпорация обвинила ДТЭК в махинациях с документами.

Ранее в АМКУ установили, что ДТЭК контролирует всего 26% рынка электроэнергии.