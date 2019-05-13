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13 мая 2019, понедельник, 11:55 297
Силовые структуры 2019-05-13T12:45:01+03:00
Українські Новини
Суд разрешил ГБР изъять секретные документы о вмешательстве в деятельность судей

Суд разрешил ГБР изъять секретные документы о вмешательстве в деятельность судей

ГБР. Фото: focus
ГБР. Фото: focus

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований изъять в Национальном антикоррупционном бюро документы, которые содержат охраняемую законом тайну, по делу о вмешательстве в деятельность судей, с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, путем открытия дела против руководства Окружного админсуда Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Согласно материалам суда, ГБР расследует дело по ст. 376 (вмешательство в деятельность судей), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 365 (превышение власти), ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного расследования, в том числе по факту вмешательства в деятельность судей, с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, путем регистрации в Едином реестре досудебных расследований уголовного производства против главы Окружного админсуда Вовка, без наличия законных оснований и с нарушением.

В рамках дела ГБР возникла необходимость в получении временного доступа к документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Национального антикоррупционного бюро Украины, с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.

23 апреля суд удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР изъять в НАБУ необходимые документы.

В случае отказа НАБУ предоставить возможность изъять документы, суд может постановить решение об обыске в здании антикоррупционного бюро.

Как сообщали Українськi Новини, 23 апреля ГБР провело обыски в НАБУ.

Обыск проводится в рамках расследования дела о возможном получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, а также привлечении внештатного агента Евгения Шевченко к расследованиям НАБУ.

ГБР изъяло в НАБУ документы о возможных злоупотреблениях детективов.

Также ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты.

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