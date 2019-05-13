Суд разрешил ГБР изъять секретные документы о вмешательстве в деятельность судей

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований изъять в Национальном антикоррупционном бюро документы, которые содержат охраняемую законом тайну, по делу о вмешательстве в деятельность судей, с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, путем открытия дела против руководства Окружного админсуда Киева.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nСогласно материалам суда, ГБР расследует дело по ст. 376 (вмешательство в деятельность судей), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 365 (превышение власти), ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного расследования, в том числе по факту вмешательства в деятельность судей, с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, путем регистрации в Едином реестре досудебных расследований уголовного производства против главы Окружного админсуда Вовка, без наличия законных оснований и с нарушением.\r\nВ рамках дела ГБР возникла необходимость в получении временного доступа к документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Национального антикоррупционного бюро Украины, с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов.\r\n23 апреля суд удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР изъять в НАБУ необходимые документы.\r\nВ случае отказа НАБУ предоставить возможность изъять документы, суд может постановить решение об обыске в здании антикоррупционного бюро.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 23 апреля ГБР провело обыски в НАБУ.\r\nОбыск проводится в рамках расследования дела о возможном получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, а также привлечении внештатного агента Евгения Шевченко к расследованиям НАБУ.\r\nГБР изъяло в НАБУ документы о возможных злоупотреблениях детективов.\r\nТакже ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты.