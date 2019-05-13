подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Президент Польши посетил Харьковскую конференцию по безопасности, призвав усилить меры по кибербезопасности
13 мая 2019, понедельник, 11:13 614 Фото
Политика 2019-05-13T11:13:01+03:00
Українські Новини
Президент Польши посетил Харьковскую конференцию по безопасности, призвав усилить меры по кибербезопасности

Президент Польши посетил Харьковскую конференцию по безопасности, призвав усилить меры по кибербезопасности

Atlantic Council и Burisma Group в понедельник, 13 мая 2019 года, провели в Харькове Ежегодную конференцию по безопасности "Усиление кибербезопасности Украины". Гостями и спикерами конференции стали: Александр Квасьневский, Президент Польши (1995-2005); Джон Хербст, 5-ый Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом Совете США; Кеннет Гирс, кибер-аналитик, старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Scowcroft при Атлантическом Совете США; Алина Полякова, научный сотрудник Института Брукингса; Иренеуш Бил, генеральный секретарь Европейского совета по толерантности и примирению, директор Фонда Александра Квасьневского Amicus Europae и другие. Модератором дискуссии выступил Джон Хербст.

В конференции также принял участие Джозеф Кофер Блэк, экс-руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ (1999-2002 гг.) и Посол по особым поручениям по борьбе с терроризмом (2002-2004 гг.) Госдепартамента США. Джозеф Кофер Блэк является экспертом по кибербезопасности, национальной безопасности и международным отношениям.

Открывая мероприятие Александр Квасьневский подчеркнул важность темы безопасности и необходимости сотрудничества на глобальном уровне для ее усиления. К Украине сегодня приковано внимание международного сообщества, разыгрывается внешнеполитическая карта, поэтому очень важно сохранить собственные интересы и собственные ценности.

"Мы должны выработать общие правила защиты от кибератак в едином европейском пространстве",- отметил Александр Квасьневский.

Участники панельной дискуссии обсудили риски и развитие киберугроз как на страновом, так и на международном уровне. Учитывая, что технологическое развитие опережает процесс разработки мер безопасности, глобальные и локальные киберугрозы с каждым днем возрастают. Это ставит под угрозу демократические ценности и сохранение целей гражданского общества.

"Кибервойна - это уже не будущее, а реальность, с которой нужно работать на государственном уровне уже сегодня. Мы должны прогнозировать риски и последствия таких атак как со стороны государств, так и со стороны частных лиц!", - отметила Алина Полякова, научный сотрудник Института Брукингса.

Одной из ключевых составляющих безопасности является энергетическая безопасность. Харьковская область является лидером в Украине по добыче углеводородов и энергетическому потенциалу, а также крупнейшим плательщиком налогов в государственный бюджет страны. К примеру, только крупнейшей частной газодобывающей компанией Украины Burisma Group было уплачено 1,35 млрд грн в бюджет Харьковской области по итогам 2018 года.

С заключительным словом на мероприятии выступил Алексей Рвачев, майор полиции и доцент кафедры кибербезопасности Харьковского национального университета внутренних дел. Он обратил внимание присутствующих не необходимость усиления специального образования в области кибербезопасности.

Больше новостей о: Александр Квасьневский кибербезопасность Burisma Group atlantic council

Архив
Новости
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Спрятал российские рубли: прокуратура открыла новое дело на руководителя Воздушных сил Астахова 11:22
В Польше пьяный украинец врезался на автомобиле в дерево и погиб 11:21
НБУ начал стресс-тестирование 29 банков 11:20
Президент Польши посетил Харьковскую конференцию по безопасности, призвав усилить меры по кибербезопасности 11:13 Фото
Возможное вмешательство Порошенко, Петренко и Смолия в дело о национализации Приватбанка начала расследовать ГПУ 11:01
больше новостей
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
Сегодня День матери: происхождение и традиции праздника 06:15
больше новостей
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации 08:27
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть 22:28
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
На дорогах Украины появится больше радаров, замеряющих скорость авто 09:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok