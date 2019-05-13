Президент Польщі відвідав Харківську конференцію з безпеки, закликавши посилити заходи з кібербезпеки

Atlantic Council і Burisma Group в понеділок, 13 травня 2019 року, провели в Харкові Щорічну конференцію з безпеки "Посилення кібербезпеки України". Гостями та спікерами конференції стали: Олександр Кваснєвський, Президент Польщі (1995-2005); Джон Гербст, 5-ий Надзвичайний і повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США; Кеннет Гірс, кібер-аналітик, старший науковий співробітник Центру стратегії і безпеки Scowcroft при Атлантичній Раді США; Аліна Полякова, науковий співробітник Інституту Брукінгса; Іренеуш Біл, генеральний секретар Європейської ради з толерантності і примирення, директор Фонду Олександра Кваснєвського Amicus Europae і інші. Модератором дискусії виступив Джон Гербст.

У конференції також взяв участь Джозеф Кофер Блек, екс-керівник Антитерористичного Центру ЦРУ (1999-2002 рр.) і Посол з особливих доручень по боротьбі з тероризмом (2002-2004 рр.) Держдепартаменту США. Джозеф Кофер Блек є експертом з кібербезпеки, національної безпеки і міжнародних відносин.

Відкриваючи захід Олександр Кваснєвський наголосив на важливості теми безпеки і необхідності співпраці на глобальному рівні для її посилення. До України сьогодні прикута увага міжнародного співтовариства, розігрується зовнішньополітична карта, тому дуже важливо зберегти власні інтереси і власні цінності.

"Ми повинні виробити загальні правила захисту від кібератак в єдиному європейському просторі", - зазначив Олександр Кваснєвський.

Учасники панельної дискусії обговорили ризики і розвиток кіберзагроз як на країновому, так і на міжнародному рівні. З огляду на, що технологічний розвиток випереджає процес розробки заходів безпеки, глобальні та локальні кіберзагрози з кожним днем ​​зростають. Це ставить під загрозу демократичні цінності та збереження цілей громадянського суспільства.

"Кібервійна - це вже не майбутнє, а реальність, з якою потрібно працювати на державному рівні вже сьогодні. Ми повинні прогнозувати ризики і наслідки таких атак як з боку держав, так і з боку приватних осіб!", - зазначила Аліна Полякова, науковий співробітник інституту Брукінгса.

Однією з ключових складових безпеки є енергетична безпека. Харківська область є лідером в Україні з видобутку вуглеводнів та енергетичного потенціалу, а також найбільшим платником податків в державний бюджет країни. Наприклад, тільки найбільшою приватною газодобувною компанією України Burisma Group було сплачено 1,35 млрд грн до бюджету Харківської області за підсумками 2018 року.

Із заключним словом на заході виступив Олексій Рвачев, майор поліції і доцент кафедри кібербезпеки Харківського національного університету внутрішніх справ. Він звернув увагу присутніх на необхідність посилення спеціальної освіти в галузі кібербезпеки.