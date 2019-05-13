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13 мая 2019, понедельник, 10:12 825
Экономика 2019-05-13T10:29:31+03:00
Українські Новини
Суд отменил арест имущества китайской CNBM. Прокуратура не предоставила доказательства

Суд отменил арест имущества китайской CNBM. Прокуратура не предоставила доказательства

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева по делу компании "Восход Солар" об аресте ее имущества. Об этом сказано в постановлении суда. 

"Восход Солар" владеет солнечной электростанцией в Николаевской области, компания принадлежит одной из крупнейших китайских госкорпораций CNBM. Ранее компания являлась заемщиком "Актив Банка", в залог которому была передана часть оборудования. В декабре 2018 года пул прав требования банка выкупила у Фонда гарантирования вкладов ФК "Веста", которую связывают с предпринимателем Павлом Фуксом. Компания обратилась в СБУ с заявлением о якобы имевшем место мошенничестве со стороны "Восход Солар". В рамках уголовного производства Печерский райсуд наложил арест на имущество компании – не только находившиеся в залоге банка фотогальванические элементы, но и на здания и сооружения. Апелляционный суд отменил это решение.

Согласно судебному решению, прокурор, который был должным образом проинформирован о заседании, трижды не являлся в суд, а приводимые в обоснование этого обстоятельства признаны коллегией судей неуважительными.

Судьи решили поддержать апелляционную жалобу "Восход Солар" по нескольким критериям. Во-первых, прокурор обратился к следственному судье с требованием наложить арест на гораздо более широкий перечень имущества, чем тот, которых находился в залоге "Актив Банка" по кредиту. Признание следователем другого имущества, которое не было предметом залога, вещественным доказательством, не может быть основанием для его ареста, поскольку следователь не доказал такой целесообразности, отмечается в решении.

Во-вторых, орган досудебного расследования допустил целый ряд предположений, которые не являются фактами, обосновывая свое ходатайство об аресте имущества. Например, он допустил, что "Восход Солар" также осуществляла мошеннические действия по отношению к "Укргазбанку" - другому кредитору, с которым заключен и действует договор. Однако, как отметили судьи, никаких заявлений по этому поводу от банка не поступало. Аналогично домыслами суд посчитал мнение следователя о том, что в залог и "Актив Банку", и "Укргазбанку" было передано одно и то же имущество – подтверждающие документы не были предоставлены.

В результате суд отменил решение суда первой инстанции и наложил арест только на пребывавшие в залоге фотоэлементы.

Ранее компания CNBM обвинила СБУ и МВД в попытке рейдерской атаки. Генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявил, что компания намерена подать в суд на государство Украина за ограничение иностранного инвестора в доступе к правосудию.

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