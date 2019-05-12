подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Около 75 тыс. российских офицеров находятся на территории оккупированных Крыма и Донбасса, - Наев
12 мая 2019, воскресенье, 23:32 91
Политика 2019-05-12T23:36:24+03:00
Українські Новини
Около 75 тыс. российских офицеров находятся на территории оккупированных Крыма и Донбасса, - Наев

Около 75 тыс. российских офицеров находятся на территории оккупированных Крыма и Донбасса, - Наев

Наев. Фото: УП
Наев. Фото: УП

Около 75 тысяч кадровых российских офицеров находится на территории оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом экс-командующий ООС Сергей Наев сообщил в интервью "ТСН".

Он сообщил, что в оккупированном Россией Крыму находится 40 тыс. военных, на территории ОРДЛО - 35 тыс.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек, в рядах "армий" - около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав - местные жители", - отметил Наев.

Также Наев добавил, что командиров "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, "и это частично подтверждает, что на этих должностях - кадровые российские генералы".

Но при этом Наев считает, что уйдет мало времени на военную акцию по освобождению оккупированных территорий Украиной.

"Меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры: Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые структуры", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Наев занимал должность командующего ООС с марта 2018 года.

Также с 30 апреля 2018 года вместо АТО на территории Донбасса проводится Операция объединенных сил (ООС).

Больше новостей о: оккупированые территории ООС Сергей Наев

Архив
Новости
Из-за гибели ребенка будут судить педиатра в Черновицкой области 23:56
Около 75 тыс. российских офицеров находятся на территории оккупированных Крыма и Донбасса, - Наев 23:32
Два человека погибли в пожаре в гараже в Ровенской области 23:01
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть 22:28
В противовес "Бессмертному полку" в Киеве устроили акцию "Бессмертный Грут" 21:52
больше новостей
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами 07:10
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения 09:55
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
На дорогах Украины появится больше радаров, замеряющих скорость авто 09:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok