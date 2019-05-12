Около 75 тыс. российских офицеров находятся на территории оккупированных Крыма и Донбасса, - Наев

Около 75 тысяч кадровых российских офицеров находится на территории оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом экс-командующий ООС Сергей Наев сообщил в интервью "ТСН".

Он сообщил, что в оккупированном Россией Крыму находится 40 тыс. военных, на территории ОРДЛО - 35 тыс.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек, в рядах "армий" - около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав - местные жители", - отметил Наев.

Также Наев добавил, что командиров "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, "и это частично подтверждает, что на этих должностях - кадровые российские генералы".

Но при этом Наев считает, что уйдет мало времени на военную акцию по освобождению оккупированных территорий Украиной.

"Меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры: Нацгвардия, Нацполиция и другие силовые структуры", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Наев занимал должность командующего ООС с марта 2018 года.

Также с 30 апреля 2018 года вместо АТО на территории Донбасса проводится Операция объединенных сил (ООС).