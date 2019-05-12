подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 мая 2019, воскресенье, 23:01 95
Происшествия 2019-05-12T23:15:04+03:00
Українські Новини
Два человека погибли в пожаре в гараже в Ровенской области

Два человека погибли в пожаре в гараже в Ровенской области

12 мая в полчетвертого утра в Сарнах Ровенской области два человека погибло в пожаре.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.

Сообщается, что сгорел гараж на ул. Грушевского. На месте вызова спасатели установили, что здание полностью охвачено огнем.

"Все свидетельствовало о слишком позднем выявлении и сообщении о пожаре. На момент прибытия спасателей крыша гаража обвалилась. Существовала угроза распространения огня на находящуюся в полутора метрах новостройку жилого дома. На тушение подали огнетушащие вещества", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре случился крупный пожар в заброшенном кинотеатре: подозревают несовершеннолетних

Под Борисполем произошел масштабный пожар, возможен умышленный поджог.

Больше новостей о: Пожар Ровенская область Гараж

Архив
Новости
Из-за гибели ребенка будут судить педиатра в Черновицкой области 23:56
Около 75 тыс. российских офицеров находятся на территории оккупированных Крыма и Донбасса, - Наев 23:32
Два человека погибли в пожаре в гараже в Ровенской области 23:01
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть 22:28
В противовес "Бессмертному полку" в Киеве устроили акцию "Бессмертный Грут" 21:52
больше новостей
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами 07:10
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения 09:55
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
На дорогах Украины появится больше радаров, замеряющих скорость авто 09:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok