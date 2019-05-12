Два человека погибли в пожаре в гараже в Ровенской области

12 мая в полчетвертого утра в Сарнах Ровенской области два человека погибло в пожаре.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС, передают Українські Новини.

Сообщается, что сгорел гараж на ул. Грушевского. На месте вызова спасатели установили, что здание полностью охвачено огнем.

"Все свидетельствовало о слишком позднем выявлении и сообщении о пожаре. На момент прибытия спасателей крыша гаража обвалилась. Существовала угроза распространения огня на находящуюся в полутора метрах новостройку жилого дома. На тушение подали огнетушащие вещества", - сказано в сообщении.

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