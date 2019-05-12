В апреле в Украине подешевели яйца и фрукты

В апреле базовая инфляция замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. Удешевление фруктов помогло сдержать инфляцию сырых продуктов.\r\nОб этом сообщили в пресс-службе НБУ, сообщают Українські Новини.\r\nКроме этого сообщается о падении цен на яйца с учетом значительного прироста продукции в птицеводстве.\r\n"Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 5,1% г\/г). В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора, прежде всего, за счет цен на лук и белокочанную капусту. Несколько сдерживало инфляцию сырых продуктов удешевление фруктов. Также продолжалось падение цен на яйца, учитывая значительный прирост продукции в птицеводстве", - сообщили в НБУ.\r\nКак сообщали Українські Новини, за год фрукты подешевели на 6% и стоят дешевле, чем в Польше.\r\nДо этого в ноябре 2018 года фрукты подешевели, а мясо, молоко и яйца пошли в рост.