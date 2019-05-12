Фото дня: в Париже состоялась "кровавая" акция против вымирания животных

Сегодня, 12 мая, в Париже (Франция) прошла акция, направленная напомнить властям о необходимости сохранения биоразнообразия, во время которой вылили около 300 литров бутафорской крови на ступени площади Трокадеро. Об этом сообщает France 24.\r\nТак, сообщается, что активисты своей акцией хотели привлечь внимание к уменьшению количества видов на планете.\r\n"Окровавленные" ступеньки в Париже. Фото: Extinction Rebellion France\/Твиттер\r\nОтмечается, что около 300 литров "крови" вылили на ступенях площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. После этого они развернули плакат "Остановите вымирание!" и постояли несколько минут в тишине.\r\n\r\nОрганизаторами акции являются члены движения "Восстание против вымирания", которые выступают против "шестого массового вымирания" — сокращения биоразнообразия из-за деятельности человека. Они регулярно устраивают протесты против изменений климата и отрицательного влияния человечества на природу.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, украинская молодежь присоединилась к Глобальному климатическому страйку.\r\nРанее в Лондоне арестовали около 300 защитников климата, блокирующих дороги.