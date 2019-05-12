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12 мая 2019, воскресенье, 19:27 2403
Европа 2019-07-15T04:07:43+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Париже состоялась "кровавая" акция против вымирания животных

Фото дня: в Париже состоялась "кровавая" акция против вымирания животных

"Окровавленные" ступеньки в Париже. Фото: Extinction Rebellion France/Твиттер

Сегодня, 12 мая, в Париже (Франция) прошла акция, направленная напомнить властям о необходимости сохранения биоразнообразия, во время которой вылили около 300 литров бутафорской крови на ступени площади Трокадеро. Об этом сообщает France 24.

Так, сообщается, что активисты своей акцией хотели привлечь внимание к уменьшению количества видов на планете.

"Окровавленные" ступеньки в Париже. Фото: Extinction Rebellion France/Твиттер

Отмечается, что около 300 литров "крови" вылили на ступенях площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. После этого они развернули плакат "Остановите вымирание!" и постояли несколько минут в тишине.

Организаторами акции являются члены движения "Восстание против вымирания", которые выступают против "шестого массового вымирания" — сокращения биоразнообразия из-за деятельности человека. Они регулярно устраивают протесты против изменений климата и отрицательного влияния человечества на природу.

Как сообщали Українські Новини, украинская молодежь присоединилась к Глобальному климатическому страйку.

Ранее в Лондоне арестовали около 300 защитников климата, блокирующих дороги.

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