Фото дня: в Париже состоялась "кровавая" акция против вымирания животных

Сегодня, 12 мая, в Париже (Франция) прошла акция, направленная напомнить властям о необходимости сохранения биоразнообразия, во время которой вылили около 300 литров бутафорской крови на ступени площади Трокадеро. Об этом сообщает France 24.

Так, сообщается, что активисты своей акцией хотели привлечь внимание к уменьшению количества видов на планете.

"Окровавленные" ступеньки в Париже. Фото: Extinction Rebellion France/Твиттер

Отмечается, что около 300 литров "крови" вылили на ступенях площади Трокадеро напротив Эйфелевой башни. После этого они развернули плакат "Остановите вымирание!" и постояли несколько минут в тишине.

Организаторами акции являются члены движения "Восстание против вымирания", которые выступают против "шестого массового вымирания" — сокращения биоразнообразия из-за деятельности человека. Они регулярно устраивают протесты против изменений климата и отрицательного влияния человечества на природу.

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