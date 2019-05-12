підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 травня 2019, неділя, 16:10 7
Суспільство 2019-05-12T16:13:00+03:00
Українські Новини
Невідомі "замінували" аеропорт Одеса

Невідомі "замінували" аеропорт Одеса

Аеропорт
Аеропорт "Одеса". Фото: astek.od.ua

Сьогодні, 12 травня, в поліцію надійшло повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту Одеса. В результаті перевірки правоохоронцями вибухівка не була знайдена. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Перевірка аеропорту та прилеглої до нього території завершена. Ніяких вибухових пристроїв і речовин виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про мінування аеропорту надійшло сьогодні, у 11:28. Зазначимо, що протягом останнього місяця аеропорт "мінують" вже втретє.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Харків" перевіряли на вибухівку, пасажиру викликали "швидку".

Раніше у Львові повідомили про мінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів.

Більше новин про: повідомлення про замінування Мінування Аеропорт "Одеса"

Архів
Новини
Невідомі "замінували" аеропорт Одеса 16:10
У Дніпропетровській облраді закликають місцеві ради вимагати від Ради призначити дату інавгурації Зеленського 15:50
Instagram заблокує хештеги, через які поширюють "антинаукові дані" про вакцини 15:28
Служба зовнішньої розвідки вперше відкрила доступ до документів про смерть Петлюри 15:07
Реконструкція Нотр-Даму: на даху собору пропонують розмістити фруктовий сад і город 14:46
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук 13:23
більше новин
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy
Україна відкрила консульство на Сардинії 18:22
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok