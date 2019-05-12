Невідомі "замінували" аеропорт Одеса

Сьогодні, 12 травня, в поліцію надійшло повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту Одеса. В результаті перевірки правоохоронцями вибухівка не була знайдена. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Перевірка аеропорту та прилеглої до нього території завершена. Ніяких вибухових пристроїв і речовин виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про мінування аеропорту надійшло сьогодні, у 11:28. Зазначимо, що протягом останнього місяця аеропорт "мінують" вже втретє.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Харків" перевіряли на вибухівку, пасажиру викликали "швидку".

Раніше у Львові повідомили про мінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів.