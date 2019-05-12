Невідомі "замінували" аеропорт Одеса

Сьогодні, 12 травня, в поліцію надійшло повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту Одеса. В результаті перевірки правоохоронцями вибухівка не була знайдена. Про це повідомляє прес-служба поліції області.\r\n"Перевірка аеропорту та прилеглої до нього території завершена. Ніяких вибухових пристроїв і речовин виявлено не було", - йдеться в повідомленні.\r\nПовідомлення про мінування аеропорту надійшло сьогодні, у 11:28. Зазначимо, що протягом останнього місяця аеропорт "мінують" вже втретє.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, аеропорт "Харків" перевіряли на вибухівку, пасажиру викликали "швидку".\r\nРаніше у Львові повідомили про мінування аеропорту, вокзалу і 5 готелів.