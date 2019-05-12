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12 мая 2019, воскресенье, 15:07 989
Силовые структуры 2019-05-12T15:07:11+03:00
Українські Новини
Служба внешней разведки впервые открыла доступ к документам о смерти Петлюры

Служба внешней разведки впервые открыла доступ к документам о смерти Петлюры

Дело УНР. Фото: СВРУ
Дело УНР. Фото: СВРУ

Служба внешней разведки Украины по случаю 100-летия основания Украинской Народной Республики впервые открыла доступ к документам о смерти одного из лидеров национальной революции 1917-1921 годов и основателей УНР Симона Петлюры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СВРУ.

Так, сообщается, что документы иностранного и контрразведывательного отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 гг. взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВРУ, до сих пор были малодоступны для широкой общественности.

"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в материалах можно найти документы нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилий правительства УНР на международной арене и материалы о тогдашних лидерах украинских государственных образований.

"Также они освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписку руководства Республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и образованных военных формирований, финансовые документы. Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - отметили в СВРУ.

Также сообщается, что в деле возрождения исторической правды Служба внешней разведки Украины и в дальнейшем будет обнародовать доселе неизвестные документы, касающиеся многогранной борьбы украинского народа за независимость.

Как сообщали Українські Новини, к столетию Акта объединения УНР и ЗУНР выпустили памятную монету.

Ранее, по данным СМИ, в Киеве открыли барельеф Симону Петлюре.

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