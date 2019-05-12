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  • Порошенко хочет уволить 2 уполномоченных АМКУ, которые голосовали против Ахметова, - эксперт Зеленского
12 мая 2019, воскресенье, 14:01 144
Политика 2019-05-12T14:01:24+03:00
Українські Новини
Порошенко хочет уволить 2 уполномоченных АМКУ, которые голосовали против Ахметова, - эксперт Зеленского

Порошенко хочет уволить 2 уполномоченных АМКУ, которые голосовали против Ахметова, - эксперт Зеленского

Член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по энергетике Андрей Герус считает, что Порошенко хочет уволить 2 уполномоченных АМКУ, которые голосовали против Ахметова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По моей информации, Порошенко в эти свои последние дни на посту Президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета Украини: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельской. Одной из них уже была предъявлено требование написать заявление по собственному желанию. Это единственные два государственных уполномоченных по АМКУ, которые отказались признавать немонополистом компании ДТЭК Р.Ахметова. Также они единственные, кто проголосовали против разрешения на покупку этой компанией еще двух облэнерго. Эти же двое госуполномоченных занимали принципиальную позицию и по некоторым другим вопросам. Расчет прост - вычистить из Антимонопольного людей, которые занимают независимую и принципиальную позицию. А назначение новых госуполномоченных - это трех-ходовая процедура. Согласно закону назначение происходит Указом Президента, но по предложению Председателя АМКУ и по представлению премьер-министра. Таким образом, задумка тех, кто поиграл выборы, - создать максимально лояленый к монополистов регулятор и максимально усложнить изменение этого регулятора - а значит, ослабить новоизбранного президента Зеленского. Такие возможные действия Порошенко очевидно выгодные Ахметову, который рассматривает возможность покупки еще 5 облэнерго. А это возможно, только с разрешения АМКУ", - заявил Герус.

Как сообщали Українські Новини, ранее Терентьев заявил, что ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, следовательно монополизации рынка нет.

Также Руководитель отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин заявил, что решение АМКУ предоставить компании ДТЭК разрешение на концентрацию "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является обоснованным.

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