Депутат Лещенко зізнався, що адвокат Трампа Джуліані назвав його "ворогом президента США"

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко повідомив, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав його "ворогом президента США".

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі Лещенко тут.

"Не знаю, чи в курсі ви чи ні, але цієї ночі приватний адвокат президента США Рудольф Джуліані назвав мене "ворогом президента Трампа". Він також оголосив, що внаслідок цього не полетить в Україну на зустріч з президентом Зеленським, якого хотів переконати розслідувати справи адміністрації Обами в Україні. А насправді - втягнути Україну і її нового лідера в розборки між республіканцями і демократами напередодні виборів президента США", - пише Лещенко.

Депутат не згоден з озвученною Джуліані інформацією.

"Насправді, ніякий я не "ворог президента Трампа". Я як викривав корупцію, так і продовжую це робити. І натяки Джуліані, що я був причетний до "справи Манафорта", я вважаю компліментом - Манафорт визнаний в Америці злочинцем на підставі документів з України. Він сів і став прикладом рівності всіх перед законом", - написав депутат.

На його думку, слова Джуліані пов'язані з початком передвиборчої компанії в США.

"Виглядає ця історія трохи незвично, але що важливо розуміти. Джуліані вступив у контакти з генпрокурором Юрієм Луценком. А Луценко, у свою чергу, придумав, як врятувати свою шкуру від звільнення. І він вирішив, що треба "продати" американцям історію про нібито тиск колишнього віце-президента США Джо Байдена на українську владу в інтересах свого сина. Хоча це вигадка - сам Луценко як генпрокурор закрив "справу Байдена" і навіть цим пишався, а зараз призабув. Навіщо це американцям? Бо Байден сьогодні - це головний конкурент Трампа на майбутніх виборах президента США в 2020 році", - переконаний Лещенко.

У той же час, депутат Лещенко заперечує, що адвокат Трампа Джуліані не приїхав в Україну через нього.