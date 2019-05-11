Фото дня: под посольством РФ "похоронили" преступления террористов на Донбассе

Акция у посольства РФ в Киеве. Фото: "Радио Свобода"

Акция у посольства РФ в Киеве. Фото: "Радио Свобода"

В субботу, 11 мая, под посольством России в Киеве, где ранее выложили слова "ИхТамНет" картонными гробами "Груз 200", состоялась акция "Никакой амнистии кремлевским преступникам".

Несколько десятков активистов требовали усилить ответственность за совершенные на оккупированных территориях преступлений, пишет "Радио Свобода".

В акции приняли участие бывшие пленные и родственники заключенных Кремля, правозащитники, волонтеры и добровольцы.

В ходе акции присутствующим у посольства рассказали истории украинских военнопленных и заложников Кремля. По окончании акции активисты похоронили в "могиле" у посольства РФ игрушечный автобус, самолеты Ил-76 и МН17 и другие символы, символизирующие преступления, совершенные террористами в Донбассе.

Акция у посольства РФ в Киеве. Фото: "Радио Свобода"

Как сообщали Українськi Новини, 49 человек погибли 14 июня в результате падения сбитого террористами военно-транспортного самолета ИЛ-76 Вооруженных сил над аэропортом в Луганске.

Также ЕС вновь призвал Россию взять ответственность за крушение МН17 на Донбассе.