Фото дня: под посольством РФ "похоронили" преступления террористов на Донбассе

В субботу, 11 мая, под посольством России в Киеве, где ранее выложили слова "ИхТамНет" картонными гробами "Груз 200", состоялась акция "Никакой амнистии кремлевским преступникам".\r\nНесколько десятков активистов требовали усилить ответственность за совершенные на оккупированных территориях преступлений, пишет "Радио Свобода".\r\nВ акции приняли участие бывшие пленные и родственники заключенных Кремля, правозащитники, волонтеры и добровольцы.\r\nВ ходе акции присутствующим у посольства рассказали истории украинских военнопленных и заложников Кремля. По окончании акции активисты похоронили в "могиле" у посольства РФ игрушечный автобус, самолеты Ил-76 и МН17 и другие символы, символизирующие преступления, совершенные террористами в Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАкция у посольства РФ в Киеве. Фото: "Радио Свобода"\r\nКак сообщали Українськi Новини, 49 человек погибли 14 июня в результате падения сбитого террористами военно-транспортного самолета ИЛ-76 Вооруженных сил над аэропортом в Луганске.\r\nТакже ЕС вновь призвал Россию взять ответственность за крушение МН17 на Донбассе.