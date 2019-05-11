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11 мая 2019, суббота, 17:01 55
Происшествия 2019-05-11T17:04:43+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей во Львове от имени американского поэта

Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей во Львове от имени американского поэта

Неизвестный 11 мая сообщил о минировании 5 отелей во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Соответствующая информация поступила в полицию на электронную почту.

Отели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на пр. Черновола.

На место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

Человек, который сообщил о минировании подписался "Уистен Оден".

Уистен Хью Оден - выдающийся англо-американский поэт.

Одена называют одним из величайших поэтов XX века, он писал в жанре интеллектуальной лирики, обращаясь как к социально-радикальной, так и к философско-религиозной проблематике.

Умер в 1973 году.

Как сообщали Українські Новини, на Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон.

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