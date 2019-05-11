Неизвестный сообщил о минировании 5 отелей во Львове от имени американского поэта

Неизвестный 11 мая сообщил о минировании 5 отелей во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nСоответствующая информация поступила в полицию на электронную почту.\r\nОтели находятся на ул. Городокской, Тершаковцев, Яна Матейко, Князя Святослава и на пр. Черновола.\r\nНа место происшествия прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.\r\nЧеловек, который сообщил о минировании подписался "Уистен Оден".\r\nУистен Хью Оден - выдающийся англо-американский поэт.\r\nОдена называют одним из величайших поэтов XX века, он писал в жанре интеллектуальной лирики, обращаясь как к социально-радикальной, так и к философско-религиозной проблематике.\r\nУмер в 1973 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон.