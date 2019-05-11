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11 мая 2019, суббота, 11:59 257
Президент 2019-05-11T12:01:31+03:00
Українські Новини
Порошенко подписал протокол допроса по делам Майдана, который не подписывал 2,5 года

Порошенко подписал протокол допроса по делам Майдана, который не подписывал 2,5 года

Рука Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Рука Порошенко. Фото: сайт Президента Украины

Президент Петр Порошенко подписал протокол допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, который не подписывал с ноября 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, подписал. Вчера", - сообщил он.

По его словам, также 10 мая состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана.

Он отметил, что следственные действия состоялись в Администрации Президента.

18 ноября 2016 года Генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.

С того времени он не подписывал протокол допроса.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко повторно допросили по делу Евромайдана. Ранее Порошенко не пришел на допрос в ГПУ.

Его вызывали на допрос в ГПУ на 7 мая.

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