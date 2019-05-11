Порошенко подписал протокол допроса по делам Майдана, который не подписывал 2,5 года

Президент Петр Порошенко подписал протокол допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, который не подписывал с ноября 2016 года.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"Да, подписал. Вчера", - сообщил он.\r\nПо его словам, также 10 мая состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана.\r\nОн отметил, что следственные действия состоялись в Администрации Президента.\r\n18 ноября 2016 года Генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.\r\nС того времени он не подписывал протокол допроса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко повторно допросили по делу Евромайдана. Ранее Порошенко не пришел на допрос в ГПУ.\r\nЕго вызывали на допрос в ГПУ на 7 мая.