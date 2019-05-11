Порошенко подписал протокол допроса по делам Майдана, который не подписывал 2,5 года

Президент Петр Порошенко подписал протокол допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев, который не подписывал с ноября 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Да, подписал. Вчера", - сообщил он.

По его словам, также 10 мая состоялся дополнительный допрос Порошенко по делам Майдана.

Он отметил, что следственные действия состоялись в Администрации Президента.

18 ноября 2016 года Генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.

С того времени он не подписывал протокол допроса.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко повторно допросили по делу Евромайдана. Ранее Порошенко не пришел на допрос в ГПУ.

Его вызывали на допрос в ГПУ на 7 мая.